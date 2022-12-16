В Самаре проведут своп-вечеринку «Зимняя сказка» 17 декабря 2022 года

В лофте StrelkaHall пройдет предновогодняя своп-вечеринка. Фото: СДМ

В Самаре местных жителей приглашают на своп-вечеринку в молодежном лофте StrelkaHall. «Зимняя сказка» пройдет в субботу, 17 декабря 2022 года.

По информации городской администрации, своп-вечеринка начнется в 13:00. Мероприятие посвятят подготовке к новогодним праздникам. Организатором выступит региональная общественная организация поддержки семьи региона «Родные люди» при поддержке СДМ. Участникам предлагают принести праздничную одежду, обувь и аксессуары, а также елочные игрушки и гирлянды. Посетители смогут обменяться предметами, которые им больше не пригодятся. Своп осуществят на безвозмездной основе.

Также участников ждут мастер-классы от активистов и психологов. Всю подробную информацию можно получить по номеру +79171513962.

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