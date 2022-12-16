Предварительные итоги активности бизнеса подвели в Самарской области

В Самарской области сейчас реализуют более 200 инвестиционных проектов Фото: правительство Самарской области

В Самарской области подвели предварительные итоги активности бизнеса. Эту тему обсудили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, которое по поручению губернатора Дмитрия Азарова провел председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

— За 9 месяцев 2022 года объем инвестиций в экономику Самарской области составил 267 млрд рублей. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. По приросту капиталовложений мы заняли второе место в стране после Якутии, — рассказал первый вице-губернатор.

По словам Виктора Кудряшова, прогнозные показатели объема инвестиций за весь 2022 год — 428 млрд рублей. Он напомнил, что в регионе сейчас реализуют более 200 инвестпроектов. Общий объем инвестиций превышает 1,4 трлн рублей. Глава областного кабмина отметил, что Самарская область несколько лет находится в десятке регионов с наиболее благоприятными условиями инвестклимата национального рейтинга. Цель губернии — улучшать позиции и попасть в пятерку, а затем тройку лучших субъектов РФ.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в свою очередь, рассказал, что в 2022 году в регионе запустили 25 новых предприятий. Также продолжают активно развиваться ОЭЗ «Тольятти», промышленные парки «Преображенка», «Преображенка-2», «Чапаевск» и «Новосемейкино». Есть планы по реализации трех новых инвестпроектов в сфере туризма и сельского хозяйства. Предполагается, что они принесут в экономику губернии более 7,3 млрд рублей и создадут 471 рабочее место.

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