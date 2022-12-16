В Самарской области выявили 222 новых случаев коронавируса 16 декабря 2022 года

Победить болезнь и излечиться удалось 151 жителям региона.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 16 декабря 2022 года в Самарской области за сутки подтвердили 222 случая коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 151 жителям региона.
За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 55 человек, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.
По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено незначительно больше заболевших. Вчера, 15 декабря, в Самарской области 218 человек заболели коронавирусом.
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