Задолженность населения Самары за электроэнергию в 2022 году снизилась на 30 миллионов рублей.

Положительное влияние на улучшение платёжной дисциплины оказало продолжение внедрения цифровых технологий взаимодействия между потребителями и энергосбытовой компанией.

В рамках программы по модернизации учета электроэнергии в многоквартирных домах Самары АО «СамГЭС» за 5 лет установило более 68 тысяч индивидуальных и около 8 тысяч общедомовых приборов учета энергии. «Умные счетчики» освобождают потребителей от ежемесячной передачи показаний потребления электроэнергии и необходимости перерасчетов за общедомовое потребление электричества, что значительно упрощает процесс оплаты потребленной электроэнергии.

В 2022 году АО «СамГЭС» было произведена модернизация Личного кабинета потребителей компании, что еще больше упростило процесс взаимодействия с абонентами. Новая версия Личного кабинета позволяет в полном объеме хранить письма и счета, своевременно рассылать уведомления с напоминанием о погашении задолженности. Усовершенствована его работа и в мобильном приложении компании.

В случаях, когда потребители оказываются в сложной жизненной ситуации, они могут обратиться за реструктуризацией долга непосредственно на сайте СамГЭС, не посещая офисов энергосбытовой компании. Тем самым увеличивается вероятность урегулировать долг за электричество в досудебном порядке.

Большой интерес у самарцев вызывают стимулирующие акции «Самарагорэнергосбыта», в которых добросовестные потребители могут выиграть различные подарки. В акциях «Подари лето в мае!» и «Энергия в подарок» уже приняло участие более 20 тыс. самарцев, зарегистрированных в Личном кабинете на сайте samges.ru.

Значительно упрощает взаимодействие с гарантирующим поставщиком мобильное приложение АО «СамГЭС», позволяющее в любом месте и в любое время- передавать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, заказать сверку взаиморасчетов.

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