В Самарской области у женщины-водителя арестовали дорогой автомобиль за многочисленные штрафы

Инспекторы задержали женщину на дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области судебные приставы арестовали очередной автомобиль за многочисленные штрафы. Женщина-водитель задолжала более 330 тысяч рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, правоохранители арестовали у любительницы быстрой езды автомобиль «Toyota Land Cruiser». Женщина не сразу решила выплатить штрафы. Во время очередной поездки «с ветерком» ее задержали инспекторы. Оказалось, что за водителем уже числится долг в несколько сотен тысяч. Судебные приставы приняли решение арестовать автомобиль.

Должницу предупредили, что внедорожник могут отправить на реализацию, а вырученные средства пойдет в счет погашения долга. На следующий день женщина оплатила все штрафы.

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