Капитальный ремонт кинотеатра «Россия» начнется в Самаре в 2023 году

Кинотеатр хотят увеличить в площади и предоставить для использования молодежным театром «Мастерская». Фото: 2ГИС
В 2023 году решено обновить бывший кинотеатр «Россия». Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина во время встречи с жителями Железнодорожного района 14 декабря.
— Проект прошел госэкспертизу, и в следующем году мы приступаем к капитальному ремонту кинотеатра «Россия». Уже запланированы федеральные и областные средства, — отметила мэр.
Кинотеатр хотят увеличить в площади и предоставить для использования молодежным театром «Мастерская». Предполагается, что там будут находиться и другие коллективы. Ранее в Железнодорожном районе преобразился Самарский театр юного зрителя «СамАрт».
Напомним, Елена Лапушкина встретится с жителями всех внутригородских районов, где представит актуализированную «Стратегию социально-экономического развития городского округа Самара до 2025 года».
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