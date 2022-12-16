Капитальный ремонт кинотеатра «Россия» начнется в Самаре в 2023 году

Кинотеатр хотят увеличить в площади и предоставить для использования молодежным театром «Мастерская». Фото: 2ГИС

В 2023 году решено обновить бывший кинотеатр «Россия». Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина во время встречи с жителями Железнодорожного района 14 декабря.

— Проект прошел госэкспертизу, и в следующем году мы приступаем к капитальному ремонту кинотеатра «Россия». Уже запланированы федеральные и областные средства, — отметила мэр.

Кинотеатр хотят увеличить в площади и предоставить для использования молодежным театром «Мастерская». Предполагается, что там будут находиться и другие коллективы. Ранее в Железнодорожном районе преобразился Самарский театр юного зрителя «СамАрт».

Напомним, Елена Лапушкина встретится с жителями всех внутригородских районов, где представит актуализированную «Стратегию социально-экономического развития городского округа Самара до 2025 года».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.