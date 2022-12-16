В Самарской области ищут пропавшую 14-летнюю девочку с кошкой на руке

Девочка уже не в первый раз уходит из дома Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ищут 14-летнюю Алину Э. Девочка 7 декабря 2022 года ушла из дома на улице Звездной в Сызрани и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, это не первый «побег» школьницы. Сейчас правоохранители опрашивают знакомых девочки и проверяют места ее возможного появления.

Приметы Алины: на вид 14-15 лет, рост 164 см. У школьницы плотное телосложение; овальное лицо; карие глаза с монголоидном разрезом, но может носить линзы ярко-голубого цвета; прямые длинные темные волосы, обычно заплетенные в косу. Среди особых примет: татуировка на правом предплечье в виде кошки и яркий макияж.

В день исчезновения на девочке были зимняя джинсовая куртка синего цвета с розовым мехом, бежевый шарф, бежевые джинсы, разноцветная футболка, белый свитер в черную полоску, белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алины, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8-(8464) 35-02-02 (дежурная часть МУ МВД «Сызранское») или 102.

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