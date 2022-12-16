В Самарской области начали делать печки-буржуйки для военных

Сельчане и предприниматели совместно создают печки-буржуйки

Все больше жителей Самарской области присоединяется к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В регионе начали собирать печки-буржуйки для военных.

В Кинельском районе наладили производство в двух селах – Большая Малышевка и Кротовка. Предприниматели и сельчане решили сделать печки, чтобы помочь тем, кто находится сейчас на передовой.

- Мысль одна: помочь всем, чем можем. Всем же хочется, чтобы было тепло, была какая-то забота друг о друге. Русские своих не бросают - мы же все один народ», - подчеркивают сварщики Роман и Дмитрий.

Мужчины делают печи в свободное время. Они стараются создать конструкцию, которая сможет быстро разбираться и собираться, при этом имея небольшой вес – около 25 кг. Отмечают, что печку можно топить дровами и углем. Предприниматели стараются помочь с материалами. Изготовители планируют собрать около 30 печей и отправить их вместе с гуманитарным грузом.

На данный момент в регионе в добровольческом объединении состоит более 160 тысяч человек. Волонтеры помогают военным и семьям мобилизованных. Развитию движения в регионе уделяют особое внимание. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова уже создан Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества.

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