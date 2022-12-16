Самарские специалисты рассказали, как сэкономить в продуктовом магазине в декабре 2022 года

Самарцы могут купить продукты по выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как местным жителям сэкономить в продуктовых магазинах. В областной столице проведен минимальный мониторинг цен.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского за 430 рублей/килограмм. Картофель за 19,99 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок за 53,69 в «Пятерочке» Кировского района. Молоко за 39,44 рублей/литра в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные мониторинги позволяют отслеживать динамику роста цен. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.

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