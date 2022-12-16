Огромное изображение иконы Божьей Матери появилось на девятиэтажке в Тольятти

Изображение Богородицы появилось на доме по улице Куйбышева / Фото: vk.com/tlt_01

На жилом доме в Тольятти появился новый необычный мурал. На торце девятиэтажки по улице Куйбышева, 12 в микрорайоне Жигулевское море повесили большое изображение иконы Божьей Матери. Об этом местные жители сообщили в соцсетях 15 декабря 2022 года.

Православный мурал разделил тольяттинцев на два лагеря. Одни яро выступают против него, другие вовсю любуются и называют картину божьей красотой. Особенно впечатляюще изображение Богоматери выглядит вечером, когда вокруг загораются уличные фонари. Один из них установлен прямо перед домом. Если смотреть с определенного ракурса, то похоже на свечу перед иконой.

Отметим, Богородица считается защитницей всего человечества. Особенно трепетно ее почитали на Руси. По словам верующих, в лихие времена она спасала от вражеских нашествий, пожаров, голода и стихийных бедствий.

По вечерам фонарь перед домом превращается в свечу перед иконой / Фото: vk.com/tlt_01

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал