Въезд в поселок Михеевка отремонтируют в Самарской области в 2023 году

Работы проведут благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: правительство Самарской области

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют въезд в поселок Михеевка в Пестравском районе Самарской области.

Полтора километра дороги обновят с применением современного метода холодной регенерации. Новое усиленное основание увеличит срок межремонтной эксплуатации. Проект также предусматривает уширение проезжей части, ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб, укрепление обочин.

Помимо этого, будут установлены сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесена разметка и обустроен остановочный карман с автобусным павильоном. А пешеходный переход оборудуют системой освещения на солнечных батареях. Напомним, в следующем году в рамках нацпроекта планируют отремонтировать более 218 км автомобильных дорог.

Из них 32 участка протяженностью 163,59 км относятся к региональным дорогам, в том числе 14 мостов и путепроводов. Финансирование в размере 9 миллиардов 44,4 миллионов рублей уже предусмотрено в федеральном и региональном бюджете. Задачи развития дорожной сети в Самарской области ставит губернатор Дмитрий Азаров.

— Сейчас качество работ в регионе достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но работы еще много. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, внедрять современные технологии, развивать сферу стройматериалов и готовить кадры. Только системная работа приведет регион к успеху и процветанию, — подчеркнул глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.