Новый сквер разобьют в Самаре до 1 сентября 2023 года

Прогулочную зону благоустроят в "Новой Самаре" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют разбить новый сквер. Общественное пространство хотят обустроить в Красноглинском районе. Об этом стало известно на встрече главы города Елены Лапушкиной с местными жителями.

- Сквер появится в микрорайоне «Новая Самара». Местные жители давно просили застройщика разбить его. Этот вопрос находится в проработке, - сообщила мэр.

По словам Елены Лапушкиной, с застройщиком удалось договориться о благоустройстве прогулочной зоны. Речь идет о площадке в 2 га. Разбить сквер в «Новой Самаре» должны до 1 сентября 2023 года. Как именно планируют преобразить территорию, пока не сообщается.

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