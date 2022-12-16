Представители Самарской области приняли участие во всероссийском конгрессе в Москве

В 2023 году одним из ресурсов поддержки станет грантовый конкурс Росмолодёжь для вузов. Фото: правительство Самарской области

Более 25 представителей Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности в Москве.

— Кураторов двух самарских вузов наградили за экспертную поддержку и активное участие в реализации всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Награды получили Ольга Суляева из СамГУПС и Ирина Васильева из самарского политеха, — рассказали в правительстве Самарской области.

В рамках конгресса речь шла о том, что воспитательная деятельность должна быть органично связана со всеми другими направлениями в университетах. Более 400 вузов уже имеют проректоров по молодёжной политике и воспитательной деятельности, которые ищут творческий и индивидуальный подход к студентам.

В 2023 году одним из ресурсов поддержки реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности станет грантовый конкурс Росмолодёжь для вузов. Впервые до 30% гранта университеты смогут потратить на укрепление своей материально-технической базы. Приём вузовских заявок стартует уже 25 января следующего года.

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