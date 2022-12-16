Думал чупакабра, оказалось — собака: мужчина случайно наткнулся в лесопосадке на замерзающего щенка и спас его

Мужчина два дня кормил отощавшее животное, а затем забрал к себе домой / Фото: Курские известия

Стало известно еще об одной истории чудесного спасения животного. Недавно житель Курской области спас замерзающего в лесопосадке щенка. Мужчина наткнулся на него случайно — когда свернул с дороги, чтобы проверить застучавшее колесо.

Судьбоносная встреча произошла 12 декабря 2022 года. Мужчина ехал на работу по трассе. В нескольких километрах от одной из деревень он услышал стук колеса. Решил проверить. Свернул в лесопосадку, и тут из кустов к нему вылезло черное нечто. Курянин сначала решил, что это чупакабра. Следующей версией стала большая крыса. «Чудовищем», напугавшим мужчину, оказался оголодавший и замерзающий щенок. Единственной его компанией и способом согреться был пакет из-под мусора.

По словам мужчины, у него с собой был обед — гречка с котлетами. Он все отдал щенку, тот мигом все съел, почти не жуя. На следующий день курянин вновь заехал в лесопосадку и покормил песика. Решил, что вечером заберет его. Однако погода расстроила все планы — началась метель. Автомобилист забыл о своем намерении и проехал мимо. Уже дома он вспомнил про щенка. Сел в машину и поехал обратно. Страдалец ждал его на том же месте.

Курянин забрал животное. Как оказалось, это девочка. Мужчина напоил и накормил ее, а на следующий день отвез к ветеринару. У нее выявили истощение и небольшое воспаление, назначили антибиотики. Как пишут «Курские известия», малышку назвали Жужа. Сейчас она вовсю осваивает новое жилье и привыкает к своему спасителю и его семье.

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