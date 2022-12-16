В Самаре 18-летнюю девушку ждет суд за сбыт героина в крупном размере

Уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самары. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре завершено расследование уголовного дело – 18-летняя девушка обвиняется в 10-ти случаях незаконного сбыта наркотических средств.

— В 2022 году она приобрела в интернете героин общей массой более 42 грамм, который незаконно хранила, чтобы в дальнейшем сбывать, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Наркотическое средство она в этом же году не один раз сбывала, используя тайники-закладки. Ей удалось реализовать героин, общая масса которого составила более 12 грамм.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.

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