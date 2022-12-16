Грозил вывезти в лес и закопать: тольяттинца будут судить за вымогательство денег у подростков

Мужчину могут отправить за решетку на срок до 4 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти скоро предстанет перед судом местный житель. Его обвиняют в вымогательстве денег у двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Все произошло вечером 13 июня 2022 года около ТЦ на улице Льва Яшина. Мужчина, угрожая расправой, потребовал у подростков 25 и 15 тысяч рублей. Тольяттинец напугал молодых людей, заявив, что вывезет их в лес и закопает, если они не исполнят его «просьбу». В итоге ребята отдали ему iPhone в качестве залога.

Недавно правоохранители завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в суд. Насколько известно, мужчина не отрицает свою вину. Его могут отправить за решетку на срок до 4 лет.

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