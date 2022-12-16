Меры борьбы с наледью, которая остается после утечек на водопроводных сетях, обсудили в Самаре

Руководство СКС попросили продумать четкий план устранения инцидентов. Фото: "Убежище Самара"

В Самаре на заседании общественного совета обсудили волнующий вопрос наледи, образующейся из-за утечки на водопроводных сетях. Коммунальные службы не успевают ее вовремя убирать.

— У жителей города это вызывает справедливое возмущение и негодование. Проезжая по адресам, на которые жалуются самарцы в социальных сетях, я разделяю эти эмоции, — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

По данным ЦУР и МЦУ, в ноябре-декабре эта проблема лидирует в топе жалоб населения в соцсетях. По словам специалистов, одной из причин большого количества утечек является межсезонный период с отсутствием снега. Другая заключается в большом количестве «бесхозных» сетей, которые передали на обслуживание СКС в прошлом году.

Елена Лапушкина отметила, что считать нормой обледеневшие подходы и подъезды к школам, детским садам и поликлиникам нельзя. Пока обратились к руководству СКС с просьбой расставлять приоритеты работ с акцентом на социальные объекты и продумать четкий план устранения инцидентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре улицу Мориса Тореза затопило из-за коммунальной аварии

Есть вероятность, что на утро вся «река» превратиться в «каток» (подробности)

Вода течет уже около недели на дорогах в Промышленной районе Самары

На нескончаемые «аттракционы» пожаловались местные жители (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.