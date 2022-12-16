Самарская область выполняет годовой план по обеспечению жильем детей-сирот в 2022 году

В Самарской области темпы обеспечения жильем детей-сирот год от года растут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации регионального минстроя, к концу года Самарская область полностью выполнит план по обеспечению жильем детей-сирот.

— Регион обязался обеспечить жильем 873 детей-сирот. Это рекордная цифра, в прошлом году число было около 600. Эту сложную задачу мы в уходящем году, безусловно, выполняем, — отметил первый вице-губернатор.

В этом году были определенные сложности в приобретении жилья для социальных нужд. Они возникли из-за растущего рынка жилья. Правительство Самарской области среагировало на изменения ситуации. Муниципалитетам увеличили финансирование, изменили стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм.

Упросили покупку квартир для детей-сирот и возможность приобретать жилье у единственного поставщика, заблаговременно заключать контракты с застройщиками, авансировать стопроцентную стоимость жилья. К этому моменту муниципалитеты приобрели 811 из запланированных 873 квартир.

По оставшимся завершается оформление документов и подготовка к заключению договоров. В Самарской области темпы обеспечения жильем детей-сирот год от года растут. В проекте областного бюджета на эти цели запланировано по 1,294 миллиарду рублей на 2023 и 2024 годы и 1,3 миллиард рублей в 2025 году. Эти средства позволят предоставить жилье для 1749 человек.

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