В Самарской области для детей военнослужащих предусмотрят новогодние мероприятия в 2022 году

Со следующей недели начнут высылать пригласительные билеты на праздничные мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

— Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание, чтобы родной человек вернулся, и вернулся с победой, — сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха. Билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также планируется организовать городские елки.

Для детей защитников Отечества предусмотрены дополнительные подарки, специальные новогодние представления в театре оперы и балета, «СамАрте». Список таких семей уже сформирован, со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия.

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