Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 15:09

В Самарской области для детей военнослужащих предусмотрят новогодние мероприятия в 2022 году

Список таких семей уже сформирован
Ирина СИНЕГУБОВА
Со следующей недели начнут высылать пригласительные билеты на праздничные мероприятия.

Со следующей недели начнут высылать пригласительные билеты на праздничные мероприятия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

— Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание, чтобы родной человек вернулся, и вернулся с победой, — сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха. Билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также планируется организовать городские елки.

Для детей защитников Отечества предусмотрены дополнительные подарки, специальные новогодние представления в театре оперы и балета, «СамАрте». Список таких семей уже сформирован, со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.