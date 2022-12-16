Число зарегистрированных браков в Самарской области растет Фото: Архив "КП"

В Самарской области растет число зарегистрированных браков. Такую статистику отметили представители регионального управления ЗАГС на торжественном собрании 16 декабря 2022.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил большой вклад управления ЗАГС во внедрение цифровых государственных сервисов.

- Была проведена огромная работа не только по формированию Единого реестра ЗАГС, но и по наполнению его конвертированными сведениями, - отметил Виктор Кудряшов. - В реестр внесли более 10,5 миллионов записей, начиная с 1926 года. Было много сложностей, но коллектив отнесся к этому очень профессионально. И Самарская область по итогам этой работы стала одним из лидеров в стране.

Руководитель управления ЗАГС Екатерина Мельник рассказала, что с начала года в регионе зарегистрировано 107,5 тысячи актов гражданского состояния.

- Уровень смертности резко снизился – на 23 процента, а число зарегистрированных браков, наоборот, выросло – на 10 процентов,- рассказала Екатерина Мельник.