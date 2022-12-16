Дмитрий Хилов высказался о важности работы всей управленческой команды региона

Председатель обратил внимание и на важность сохранения прежних условий Гарантийным фондом Самарской области. Фото: "Деловая Россия Самара"

Председатель самарского реготделения «Деловой России» Дмитрий Хилов прокомментировал прямую линию главы Самарской области Дмитрия Азарова.

— Губернатор несколько раз подчеркивал, что важна работа всей управленческой команды, только совместными усилиями можно достигнуть результатов и работать на благополучие людей. Сегодня правительство региона оперативно оказывает необходимые меры поддержки, — сказал Дмитрий Хилов.

Затронулась тема и санкционного давления, которое стало вызовом и одновременно открыло возможности для предпринимателей, по словам председателя «Деловой России». Бизнес отмечает, как правительство региона оперативно, в прямом контакте с нашими предприятиями, откорректировало региональные меры поддержки.

— Нас не сломить такими мерами. В регионе есть комфортные условия для инвесторов и бизнеса. Все наши инициативы находят отклик на протяжении всего срока работы Дмитрия Игоревича. Результаты работы видно во всех показателях, и в росте инвестиционной привлекательности, и в количестве предприятий, — отметил Дмитрий Холин.

Председатель обратил внимание и на важность сохранения прежних условий Гарантийным фондом Самарской области в этом году. По его словам, после выбора годового лимита фонда предприниматели попросили Дмитрия Азарова увеличить количество заёмных средств. В результате фонд был докапитализирован меньше чем за два месяца.

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