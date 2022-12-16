Вуз получил заслуженную награду

Вклад тольяттинского вуза в программу студенческого туризма отметили на федеральном уровне. Поволжский государственный университет сервиса стал обладателем награды в номинации «Лучшая медийная кампания за сезон»-2022.

Вуз получил награду за продвижение совместной программы с заводом ООО «Тольяттикаучук», которая входит в группу «Татнефть». Этот проект стал первым в России в рамках профоринтационного трека программы «Студтуризм» минобра РФ.

- Программа позволила студентам-химикам вуза проходить экспресс-стажировку на заводе, познакомиться с основными производствами, погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, - рассказала ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. - При этом студенты могли побывать на туристических объектах Самарской области и остановиться в общежитии Университета сервиса за символическую плату 25 рублей в день.

Благодаря механизму программы «Студтуризм» в Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.

- Мы уверены, что туризм – это мощный инструмент развития и для самих путешественников, и для принимающей территории, – отметила Любовь Выборнова