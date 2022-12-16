Начальник Дома офицеров отметил, что Дмитрий Азаров активно взаимодействует с военнослужащими и их семьями

Вл время прямой линии губернатор общался непосредственно с каждым человеком. Фото: правительство Самарской области

Начальник Дома офицеров, подполковник запаса Александр Назаренко отметил командный подход правительства Самарской области и активное участие во взаимодействии с военнослужащими и их семьями губернатора Дмитрия Азарова.

— Глава региона всегда принимал участие в жизни военнослужащих и до специальной военной операции. А после погрузился во все вопросы, связанные с обеспечением, проблемами военнослужащих, помощи их семьям. Очень тесное взаимодействие выстроено с нашим фондом «Звезда и Лира», — сказал Александр Назаренко.

Начальник Дома офицеров посчитал важным решение организовать новогодние мероприятия для детей военнослужащих. По его словам, сейчас нельзя отказываться от всего.

— Мы страна, которая заботится о подрастающем поколении, и у детей обязательно должен быть праздник, они должны чувствовать нашу заботу. Как должны чувствовать ее и наши военнослужащие. А для этого регион делает все необходимое, — отметил Александр Назаренко.

Комментируя прямой эфир Дмитрия Азарова, начальник Дома офицеров обратил внимание, что был выбран очень правильный формат беседы, а именно непосредственное общение с каждым человеком, ведь такой прямой диалог понятнее, продуктивнее и искреннее.

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