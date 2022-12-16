Глава Самары сказала, что благодаря заданному ритму губернатора вся команда работает как единый механизм

Все крупные проекты реализуются в плотном взаимодействии. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала прямой эфир губернатора Дмитрия Азарова. По ее словам, заслуга и искусство губернатора в том, что он задает ритм, при котором вся команда работает как единый слаженный механизм.

Вопросы, заданные во время прямого эфира, сразу взяли в отработку. Так, для семьи военнослужащего уже переоформили социальный паспорт. Елена Лапушкина лично выехала в район, где проживает семья, чтобы проконтролировать, вся ли помощь оказывается.

— Почти все вопросы самарцев носят межведомственный характер, и их успешное решение зависит от эффективного взаимодействия министерств, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений. Вся команда работает на благо жителей региона, — сказала мэр.

Все крупные проекты, например, строительство Фрунзенского моста, развязки на Ново-Садовой, новой станции метро "Театральная", реализуются в плотном взаимодействии. Работа с семьями военнослужащих является лишь одним из примеров слаженности работы всей команды губернатора.

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