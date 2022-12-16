Марина Сидухина оценила «разбор по молекулам» проблем жителей во время прямого эфира губернатора

Законодатели буквально "с колес" готовят проекты внесений изменений в законодательство. Фото: правительство Самарской области

Председатель комитета самарской губдумы по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина прокомментировала прямую линию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

— Видно, как глава региона знает изнутри все, что происходит сегодня в регионе, чем живут люди. Как он сам говорит, «разбирает по молекулам». Для человека важно, чтобы его вовремя услышали, не замалчивали проблему, а решали ее здесь и сейчас, — сказала Марина Сидухина.

Она отметила, что Самарская область является первопроходцем в решении многих вопросов и социальных проблем. Так, регион первый по инициативе губернатора начал готовить социальные паспорта на каждую семью мобилизованных. Средства на оказание мер поддержки семьям мобилизованных заложены в бюджете региона, а также в бюджетах муниципалитетов и на 2023 год.

— Мы со своей стороны, как законодатели, готовим буквально с колес проекты внесений изменений в законодательство. Очень важно, чтобы семьи мобилизованных не чувствовали себя обделенными. Мужчины ушли защищать интересы Родины, а наша задача окружить их семьи заботой, вниманием и поддержкой, — подытожила Марина Сидухина.

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