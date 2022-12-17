Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области отметил важность общения губернатора с земляками

Специалист подчеркнул важность прямой линии
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел прямую линию с земляками и ответил на интересующие их вопросы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Эдуард Харченко высказался о важности обратной связи.
-Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда глубоко погружен во все аспекты жизни региона. Все вопросы, которые успели обсудить в эфире, крайне важные и волнующие сейчас каждого жителя. И, конечно, Дмитрий Игоревич ответил исчерпывающе или взял «на карандаш». Главное, что люди имеют возможность задать вопросы Главе региона, - отметил Эдуард Харченко.
Также уполномоченный по защите прав предпринимателей сказал, что глава региона не только ответил на вопросы, но и показал, как работает управленческая команда губернатора. Дмитрий Азаров приехал с совета, на котором отметили инвестиционную привлекательность губернии. Президент страны подчеркнул, что 25 новых компаний, пришедших в регион, помогают повысить показатели.
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