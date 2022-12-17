В Самаре не состоялись торги по застройке участка в поселке Мехзавод

Торги не состоялись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре признали торги по застройке несостоявшимися. В областной столице планировали благоустроить участок в поселке Мехзавод.

Ранее городская администрация приняла решение о комплексном развитии Первого квартала. Территорию в 3,17 га хотели застроить за 5 лет. В частности, расположить на территории высотки. Предельная высота зданий могла составить 97,5 метров - 33 этажа. В областной столице подвели итоги аукциона.

Стоимость задатка оценили в 2,07 млн рублей. Отметают, что никто из застройщиков не решил приобрести участок. За все время аукциона не поступило ни одной заявки.

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