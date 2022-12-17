В Самарской области выявили еще 243 новых случаев заражения коронавирусом

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области зафиксировали еще 243 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в субботу, 17 декабря 2022 года. К счастью, летальных исходов не зафиксировано.
По официальной информации оперативного штаба, за минувшие сутки в стране выявили 7 531 новых случаев. В Самарской области госпитализировали 60 пациентов. За сутки выздоровели 157 жителей губернии.
Напомним, Самарская область приближается к пику заболеваемости гриппом. В губернии отметили всплеск сезонного заболевания. Кроме того, в регион вернулся свиной грипп.
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