В Самарской области выявили еще 243 новых случаев заражения коронавирусом

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали еще 243 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в субботу, 17 декабря 2022 года. К счастью, летальных исходов не зафиксировано.

По официальной информации оперативного штаба, за минувшие сутки в стране выявили 7 531 новых случаев. В Самарской области госпитализировали 60 пациентов. За сутки выздоровели 157 жителей губернии.

Напомним, Самарская область приближается к пику заболеваемости гриппом. В губернии отметили всплеск сезонного заболевания. Кроме того, в регион вернулся свиной грипп.

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