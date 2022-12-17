В Самаре местные жители рассказали о желаниях на следующий год

Самарцы планируют наладить отношения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о своих желаниях на следующих год. Многие хотят наладить личную жизнь.

По информации опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в конце года многие жители традиционно дают себе обещания на следующий год. Чаще всего жители хотели бы исправить ситуацию на личном фронте – об этом заявили 30% опрошенных. Треть респондентов настроены тратить больше времени на хобби. Еще треть хотели бы больше времени уделять образованию.

Отмечают, что мужчины все чаще задумываются об отказе от вредных привычек. Горожане с доходом менее 50 тысяч рублей чаще остальных задумываются об устройстве личной жизни.

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