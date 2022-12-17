Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года

Эскроу счета используются для финансирования строительства с 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в банке превысила 1,475 трлн рублей. Из них застройщикам перечислено 529 млрд рублей, а 947 млрд рублей направлено на погашение проектного финансирования объектов недвижимости.

- В стране уже несколько лет активно реализуется строительство жилых объектов с использованием эскроу-счетов. Сегодня порядка 55% счетов эскроу, которые были открыты при покупке квартир, приходится на наш банк. Это 49 млн квадратных метров жилья. Покрытие эскроу-счетами строительных проектов, финансируемых банком, к началу декабря составляло чуть более 79%, - прокомментировал директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищенность потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введет дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.