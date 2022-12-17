Самарские городские службы готовятся к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя

Службы подготавливаются к непогоде

В Самаре городские службы благоустройства продолжают подготовительный этап к предстоящей работе в условиях непогоды. В областной столице ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

Ранее синоптики сообщили о погодных аномалиях в губернии. Днем в воскресенье, 18 декабря 2022 года, ожидается выпадение до 15 мм осадков. Первый заглавы города Владимир Василенко уже провел установочное совещание, на котором рассказал представителям районов, профильных департаментов, городских служб МП «Благоустройство», ООО «Экомед», «Парки Самара» и «Самарская Набережная» о необходимости быть во всеоружии.

- Наша задача – предупредить обледенение. В первую очередь, это касается тротуаров, пешеходных дорожек, выходов из подъездов, а также посадочных площадок остановок и пешеходных зон вдоль улично-дорожной сети. В воскресенье дворники должны выйти на участки обслуживания с 06:00 и до 09:00 обеспечить расчистку территорий и провести антигололедную обработку реагентом, -подчеркнул первый вице-мэр.

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