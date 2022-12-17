Дмитрий Азаров принял участие в совещании под председательством Дмитрия Чернышенко по вопросам строительства кампусов мирового уровня

Кампус станет точкой притяжения талантливых студентов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках командировки посетил совещание под председательством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко. На встрече обсудили вопросы строительства кампусов мирового уровня.

Проект Самарской области стал победителем конкурса на получение федерального финансирования. В регионе уже разработан поэтапный план кампуса на 5000 мест. Проект реализуется в областной столице под личным контролем Дмитрия Азарова. Кампус планируют построить около стадиона «Самара Солидарность Арена». В прошлом году специалисты провели проектно-изыскательские работы и построили необходимую инфраструктуру. В 2022 году к проекту привлекли ряд будущих партнеров, губернатор защитил концепцию кампуса на уровне правительства страны и заручился поддержкой президента Владимира Путина.

Благодаря федеральному софинансированию, регион сможет приступить к следующему этапу реализации проекта. До конца следующего года минобрнауки сформирует отдельный проект, посвященный созданию кампусов.

Межвузовский кампус в Самаре сможет стать точкой притяжения талантливых студентов. Проект даст толчок к развитию научно-образовательного кластера.

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