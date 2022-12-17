В Самаре водитель грузовика сбил 86-летнюю пенсионерку на улице Аэродромной

Мужчина сбил пенсионерку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре из-за аварии госпитализировали пожилую женщину. Она попала под колеса отечественного автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции собрали материалы по аварии, произошедшей днем, 16 декабря 2022 года. В 11:40 мужчина ехал за рулем автомобиля «ГАЗ Валдай» по улице Аэродромной. Автолюбитель сбил 86-летнюю женщину-пешехода. Отмечают, что пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения, женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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