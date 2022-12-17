В Самарской области мужчина перевозил наркотики в банке

Сотрудники дорожной полиции задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области инспекторы задержали водителя. Оказалось, пассажир хранил наркотики в автомобиле.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции задержали автолюбителя, чтобы проверить его документы. Инспекторы обратили внимание на нервного пассажира и приняли решение досмотреть молодого человека. В сумке подозреваемого обнаружили банку с растительным наркотиком. Молодого человека доставили в отделение полиции.

Ранее не судимый 22-летний мужчина признался, что купил наркотики для личного употребления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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