Самарцы поделились кадрами коммунального «фонтана» на улице Юных Пионеров

Еще один "фонтан" забил на улице Юных Пионеров. Фото: "СамараДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной коммунальной аварии. На улице Юных Пионер произошел прорыв.

Судя по опубликованным кадрам, вокруг колодца образовалась огромная лужа. Из отверстий вверх устремились небольшие «фонтаны». Скорее всего, в ближайшее время «бассейн» превратится в «каток». В комментариях пользователи уже не удивляются подобным авариям.

Напомним, в регионе в ближайшее время ожидается снег и ледяной дождь. Коммунальные службы и районные администрации уже готовятся выйти на круглосуточный режим работы.

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