В Железнодорожном районе Самары в период непогоды на работу выйдут около 300 дворников

Главы районов взяли работу на контроль

В Самаре внутригородские районы продолжают подготавливаться к погодным «капризам». В областной столице ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко поставил задачу перед районными службами организовать работу в период непогоды. Особое внимание уделят обеспечению безопасного передвижения самарцев во дворах и у остановок, а также возле больниц и других организаций социальной сферы.

В Железнодорожном районе в эти выходные к работе приступят порядка 300 дворников. Они начнут смену в 06:00. Ответственным службам поручили проводить противогололедную обработку территорий. Заместитель главы района Ольга Анцева отметила, что установит личный контроль за проделанной работой.

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