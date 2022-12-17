Жительница Самарской области поблагодарила губернатора за решение проблемы с отоплением

Проблему с отоплением удалось решить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сызрани Самарской области поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона помог решить проблемы с отоплением.

Во время прямого эфира с губернатором местные жители задавали вопросы и рассказывали о своих проблемах. Местная жительница Юлия Злобина обратилась к Дмитрию Азарову и рассказала, что долгое время ходила по разным инстанциям, но так и не смогла решить вопрос с отоплением. Дома было холодно. Глава региона провел жесткий разговор с мэром Сызрани Анатолием Лукиенко.

К решению проблемы подключились профильное ведомство и представители ЖКХ. После этого вопрос с отоплением смогли решить.

- Со мной связался руководитель ЖЭУ. Затем ко мне домой приехали специалисты, замерили температуру, провели ремонтные работы. И сейчас дома даже жарко, в первый раз за долгое время. Спасибо большое губернатору! – отметила Юлия.

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