Жительница Самарской области поблагодарила губернатора за решение проблемы с отоплением

Проблему с отоплением удалось решить
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Сызрани Самарской области поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона помог решить проблемы с отоплением.
Во время прямого эфира с губернатором местные жители задавали вопросы и рассказывали о своих проблемах. Местная жительница Юлия Злобина обратилась к Дмитрию Азарову и рассказала, что долгое время ходила по разным инстанциям, но так и не смогла решить вопрос с отоплением. Дома было холодно. Глава региона провел жесткий разговор с мэром Сызрани Анатолием Лукиенко.
К решению проблемы подключились профильное ведомство и представители ЖКХ. После этого вопрос с отоплением смогли решить.
- Со мной связался руководитель ЖЭУ. Затем ко мне домой приехали специалисты, замерили температуру, провели ремонтные работы. И сейчас дома даже жарко, в первый раз за долгое время. Спасибо большое губернатору! – отметила Юлия.
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