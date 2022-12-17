В Самарской области женщина прописала в своей «резиновой» квартире 10 мигрантов

Сотрудники полиции выявили факт незаконной регистрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница решила нажиться на мигрантах. Она прописывала иностранцев в своей «резиновой» квартире.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудникам полиции удалось выявить факт фиктивной регистрации. В середине августа текущего года местная жительница незаконно поставила на учет в своей квартире 10 иностранных граждан. Правоохранители предупреждали подозреваемую о возможной ответственности, но она игнорировала слова полицейских.

Женщина официально не работает и не имеет судимостей. Свою вину в содеянном она полностью признала и рассказала, что получила за свои «услуги» более 5 тысяч человека. Возбуждено уголовное дело.

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