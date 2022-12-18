Житель Новокуйбышевска может отправиться в тюрьму за повторное пьянство за рулем

Злостного нарушителя поймали на дороге в Новокуйбышевске. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель Новокуйбышевска может отправиться в тюрьму на повторное пьянство за рулем. Ни лишение прав, ни штраф не остановили мужчину в желании прокатиться пьяным. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительный Nissan остановили ночью сотрудники Госавтоинспекции в Новокуйбышевске. За рулем оказался 36-летний местный житель с явными признаками опьянения. Проходить медосвидетельствование водитель наотрез отказался.

Выяснилось, что мужчина уже не впервые сел за руль пьяным. Год назад его уже лишали прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Однако никаких выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

Правоохранители отправили автомобиль на спецстоянку, а на водителя оформили протокол. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.