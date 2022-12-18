В Самарской области закрыли движение междугородних автобусов. Фото: мэрия Самары

В Самарской области из-за непогоды закрыли движение междугородних автобусов 18 декабря 2022 года. Об этом предупредили в Управлении Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что мера вынужденная – в регионе идет сильный ледяной дождь, из-за которого дороги превратились в натуральный каток.

- В связи со сложными погодными условиями принято решение о запрещении движения общественного транспорта, который осуществляет межмуниципальные и межрегиональные пассажироперевозки, - предупреждают в ведомстве.

Сообщается, что ограничения будут действовать, пока погодные условия не улучшатся.