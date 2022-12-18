В семинаре приняли участие представители 22 организаций и предприятий. Фото: Минздрав Самарской области

В Сызрани работодателям рассказали об укреплении здоровья сотрудников на рабочем месте. С передовым опытом в этом направлении на семинару практикуме ознакомились представители 22 предприятий и организаций. Об этом рассказали в областном Минздраве.

- В Сызрани есть опыт межведомственного сотрудничества с медучреждениями по созданию и ведению корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников, - отметила начальник отдела по социальной политике управления по социальной и молодежной политике Сызрани Татьяна Можаева.

Участники семинара познакомились с положительным опытом внедрения «Программы укрепления здоровья работающих «Ступени здоровья». Благодаря ей сотрудники не только сами научились следить за своим здоровьем, но и начали учить других простейшим знаниям о здоровом образе жизни. В результате за год уменьшилась длительность пребывания сотрудников на больничных листах, на 6% снизилось количество людей с избыточным весом, 7% сотрудников сумели избавиться от повышенного артериального давления.

Для всех участников семинара подготовили пакет документов по разработке корпоративной программы, а также памятку с контактами специалистов.