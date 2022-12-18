В Волжском районе более 500 человек сделали прививку от коронавируса на рабочем месте

Привиться от ковида можно на рабочем месте. Фото: минздрав Самарской области

В Волжском районе Самарской области более 500 человек сделали прививку от коронавируса на рабочем месте. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отметили в ведомстве, сегодня вакцинироваться от COVID-19 можно в любом из 200 развернутых в регионе стационарных пунктов.

- Тем, у кого ограничены возможности здоровья, а также пожилым пациентам мы рекомендуем обратиться в поликлинику по телефону, и к вам приедет медицинская бригада на дом,- отметили в ведомстве.

Такие же мобильные бригады выезжают для организации вакцинации сотрудников различных организаций на рабочих местах.

Для вакцинации используется как инъекционная, так и интраназальная вакцина «Спутник V». Какой способ выбрать, подскажет врач с учетом желания пациента.