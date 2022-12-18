В Самаре продолжают бороться с непогодой Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности 18 декабря 2022. Оперативные службы предупреждают жителей о высоком риске аварий и травм из-за разгулявшейся непогоды.

- На территории Самарской области продолжается прохождение неблагоприятных погодных явлений, - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области. - Объявлен «Оранжевый уровень опасности».

Напомним, с самого утра регион накрыл дождь, снег и ледяной дождь. Коммунальщики принимают все необходимые меры для обработки дорог и тротуаров, однако разгул стихии не прекращается - Из-за сложной погодной обстановки сохраняется высокий риск возникновения ДТП, риск падения и получения травм, - предупреждают в ведомстве.

ГУ МЧС просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 18 и 19 декабря, а также не выходить на улицу 18 декабря без крайней необходимости.