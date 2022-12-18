Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями стихии. Фото: администрация Самары

В Самаре за день 18 декабря выпадет 15 мм осадков в виде ледяного дождя. Такой прогноз озвучили синоптики. Коммунальные службы города с самого раннего утра устраняют последствия разгула стихии.

Как рассказали синоптики, днем 18 декабря в Самаре ожидается выпадение около 15 мм осадков, в том числе в виде ледяного дождя.

Городские власти уже сообщили, что вовсю устраняют последствия непогоды.

- Все профильные ведомства уже приступили к обработке и расчистке улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий, - сообщают власти. - С 6 утра управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районные службы благоустройства обрабатывают противогололедными материалами входные группы подъездов и тротуары во дворах.

Качество уборки лично контролируют главы районов.

В Ленинском районе на улицы вышли 175 дворников из 55 управляющих организаций. - Прогнозы синоптиков оправдались, но мы были готовы к этому, - отметила глава Ленинского района Елена Бондаренко. – Утром работа дворников осложнилась непрерывным ледяным дождем. Обработка противогололедными материалами будет продолжаться весь день. Призываю жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома в это воскресенье.

Хватает техники и на городских улицах. Днем 18 декабря в районах города задействуют 175 единиц техники и 2961 уборщиков территории. Уже обработано 80% проезжих частей и 70% тротуаров. Ледяной дождь смывает реагенты и песок, но рабочие бригады рассыпают их заново.