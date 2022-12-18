В Самарской области во время ледяного дождя пропал 11-летний мальчик с родинкой на щеке

В Самарской области полиция разыскивает пропавшего мальчика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области во время ледяного дождя попал 11-летний мальчик с родинкой на щеке. Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры. Неравнодушных самарцев призывают сообщать любую информацию о возможном местонахождении мальчика.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, 11-летний Максим в субботу 17 декабря ушел из дома по улице Советской поселка Приморский в Ставропольском районе. И до сих пор домой мальчик так и не вернулся.

- У Максима славянская внешность и худощавое телосложение, на вид ему лет 11. Его рост 140-145 см, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза и родинка на левой щеке, - рассказали приметы пропавшего ребенка в полиции. – Максим был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны и серые с зелеными вставками сапоги.

Сейчас пропавшего мальчика ищут полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Правоохранители проверяют места возможного нахождения ребенка, работают с семьей, опрашивают знакомых, - пояснили в ГУ МВД.

Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8482) 22-59-66, 8(846)278-22-22, 8(999)701-02-33. Конфиденциальность гарантируется.