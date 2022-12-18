После ледяного дождя грянет мороз: стало известно, что ждет Самару в начале рабочей недели

Из-за ледяного дождя машины в Самаре покрылись корочкой Фото: Ольга НОВИКОВА

После ледяного дождя, который обрушился на Самару 18 декабря, Самарскую область ждет резкое похолодание. Об этом сообщала синоптики Приволжского УГМС на официальном сайте.

По данным мэрии Самары только за один день 18 декабря на город может выпасть до 15 мм осадков, в том числе в виде ледяного дождя. Аналогичная погода сохранится и ночью на понедельник, и в первый рабочий день новой недели. Региональное МЧС предупреждает самарцев о повышенной опасности и рекомендует без необходимости не выходить из дома.

19 декабря в Самарской области по данным Приволжского УГМС ожидается облачная погода с сильным ветром и осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Сохранится гололед, местами будет туман.

Температура воздуха ночью и в первой половине дня будет держаться в районе 0...-5 °C. Однако в течение дня в понедельник столбик термометра будет плавно опускаться – вплоть до -6...-11°C.

Похолодание продолжится и во вторник. Ночью по области будет -10...-15 °C, днем – немного теплее. Зато ледяной дождь прекратится, возможен лишь небольшой снежок. Аналогичная погода сохранится и в среду, 21 декабря.