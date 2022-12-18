В Самаре транспорт в полном объеме готов к выходу на линию в понедельник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 19 декабря по рельсам в Самаре пустят спецтрамвай для очистки проводов от наледи. Об этом сообщил руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов на совещании у первого замглавы города Владимира Василенко.

Ночью с воскресенья на понедельник в Самаре снова будет идти снег с дождем и ледяной дождь. Поэтому власти держат на особом контроле работу общественного транспорта. Как сообщил Михаил Ефремов, в ТТУ уже готов к выходу специальный трамвай службы энергохозяйства.

- Этот трамвай оборудован специальной жесткой алюминиевой вставкой, которая при обледенении ликвидирует налет на контактном проводе и уберет с проводов весь иней, – объяснил Михаил Ефремов. – Он начнет работу в пять утра.

У ТТУ также имеются 19 снегоочистительных вагонов, все они готовы к работе. На маршрут эти вагоны выпустят ночью, после десяти часов вечера.

- К пяти утра, когда начинают ходить пассажирские трамваи, снегоочистители выполнят свои задачи в полном объеме. Но если возникнет необходимость, то продолжат пробивать трассу и избавлять ее от наледи и после пяти утра, - отметил Михаил Ефремов.

В ТТУ Самары из-за непогоды ввели режим усиления работ. В депо дежурит технический персонал, готовый в любой момент выехать на проблемный участок.

В департаменте транспорта Самары пояснили, что автобусы, троллейбусы и трамваи завтра выйдут на линию в полном объеме.