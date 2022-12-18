Профессиональное выгорание грозит тем, чья работа связана с общением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач из Самары рассказала, как не допустить профессионального выгорания. Главный медицинский психолог Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова дала советы жителям.

Эксперт отметила, что профессиональное выгорание развивается на фоне стресса. Обычно симптомами стрессового состояния служат постоянная усталость, плохой сон и аппетит, рассеянность, повышенная возбудимость, снижение памяти, потеря чувства юмора, - Профессиональное выгорание ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека, - отметила Ольга Ковшова. – Чаще всего оно возникает у тех, кто работает с людьми и много общается.

Чтобы не допустить профессионального выгорания, нужны благоприятный климат в коллективе, соцподдержка, наличие времени и места для отдыха, а также специальные тренинги.