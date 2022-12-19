Магнитные бури в 3-5 баллов накрывают Самарскую область в декабре 2022 года

Также стоит ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигаются геомагнитные бури. Уже сегодня и завтра, 19 и 20 декабря 2022 года, регион накроет 3-балльная буря, по данным синоптиков Gismeteo.

Нарастать магнитная буря начнет со среды, 21 декабря. В этот день она достигнет 4 баллов и не сбавит обороты в последующие два дня.

По сообщению my-calend пик придется на выходные дни. И 24, и 25 декабря на Самарскую область обрушится 5-балльная магнитная буря умеренной силы.

Медицинские специалисты чувствительным жителям региона во время геомагнитных бурь рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма через прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Помимо этого, стоит ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет, а также следить за своим здоровьем.

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