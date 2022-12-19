В Самаре запланирована экологическая реабилитация Воронежских озер в 2023-2024 годах

В этом году завершился первый этап благоустройства «Воронежских озер». Фото: администрация Самары

В рамках природоохранных мероприятий в 2023-2024 годах запланированы работы по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению «Воронежских озер». Об этом сообщили в администрации Самары.

Необходимость в этом связана с тем, что в последние годы появилась тенденция к снижению уровня грунтовых вод, питающих водные объекты, их обмелению и заболачиванию. В этом году завершился первый этап благоустройства «Воронежских озер», работы будут продолжены.

Восстанавливать будут и озеро в парке «Молодежный». Напомним, сначала жители Самары проголосовали за искусственный фонтан на месте озера, но потом большинство голосов люди отдали за восстановление озера.

— В моем понимании, это должен был быть один из красивейших фонтанов с амфитеатром в Самаре. Однако по инициативе жителей в 2023 году мы восстановим озеро. Его будут наполнять постепенно, проект не простой и затратный, — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

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